Gözümüz Konya’da

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir maçının ardından hakemleri ve ezeli rakipleri F.Bahçe'yi hedef aldı. Mayısta sahte değil gerçek 5. yıldızı takacaklarını belirten Öztürk, "Biz daha önce de TFF'yi istifaya davet etmiştik. Israrımız devam ediyor. Seçilmelerine katkılarımız oldu. Üzgünüz, kandık. G.Saray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. Konya'daki maçta 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için neler yapacaklar, gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz orada olacak. Büyük ihtimalle 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Onlara tavsiyem 7 yıldız taksınlar" dedi.