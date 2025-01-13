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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu noktada takımdan ayrılacak isimlerin başında gelen Hakim Ziyech için ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 15:31
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GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadı.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Ligin tek yenilgisiz takımı olan Galatasaray üst üste 4, toplamda 16. galibiyetini elde ederken, puanını da 50'ye çıkardı.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Cimbom maç fazlasıyla ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 11'e yükseltti.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki dış sahada üst üste 17. karşılaşmasını kazandı.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 8. dış saha müsabakasından da galip ayrıldı.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Ligde deplasmanda geçtiğimiz sezondan beri yenilmeyen Aslan, üst üste 17. dış daha maçını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynadığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra 16'sını Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 müsabakada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Diğer yandan Galatasaray'da bu sezon gözden düşen Hakim Ziyech, İtalya Serie A devi Napoli'nin transfer listesine girdi.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

aspor.com.tr editörü Enes ARSLAN'ın İtalyan basından derlediği habere göre Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG ile transfer söylentilerinin çıkmasından sonra yeni bir kanat arayışlarına giren Napoli, yıldız oyuncunun yerini Hakim Ziyeh ile doldurmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSER HABERİ | İtalyanlar Ziyech'in peşinde!

Söz konusu haberde Faslı yıldız oyuncunun özelliklerinin Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin taktiksel ihtiyaçlarına uyum sağladığı aktarıldı.

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