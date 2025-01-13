Buruk’tan 8 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçında göre; dünkü Süper Lig mücadelesinin 11'inde tam 8 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Elias Jelert, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Efe Akman, Yusuf Demir ve Mcihy Batshuayi'nin yerine Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'e görev verdi.

KAAN ORTAYA GEÇTİ

Maça sağ bekte başlayan Kaan Ayhan, mücadeleyi orta sahada tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, 75'te Kerem Demirbay'ı oyundan aldı ve Sallai'yi sahaya sürdü. Sallai, sağ beke geçince, Kaan da Torreira'nın partneri oldu.