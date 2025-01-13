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Haberler Galatasaray 10'un adı Barış

10'un adı Barış

Galatasaray'ın milli yıldızı kariyer sezonunu yaşıyor. Başakşehir’e attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 10. golünü kaydederek Süper Lig’de Osimhen ile birlikte takımının en skorer ismi oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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10'un adı Barış

G.Saray'ın sahadaki en büyük patlayıcı gücü olan Barış Alper Yılmaz, kariyerinin en iyi sezonunu yaşamaya devam ediyor. Başakşehir filelerine bıraktığı 2 golle birlikte bu sezonki sayısını 10'a yükselten milli futbolcu, Victor Osimhen'le birlikte Galatasaray'ın Süper Lig'deki en skorer ismi oldu. İlk yarıda oyunun kilitlendiği anlarda sahneye çıktı Barış Alper Yılmaz...

SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Victor Osimhen ile ver kaç yapan Barış, topu kalecinin iki bacağının arasından filelere gönderdi. İkinci yarıda Piatek'in skora dengeyi getiren golünden 6 dakika sonra bu kez 59'da sahneye çıktı Barış... Bu kez Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan yine sol ayağı ile düzgün vuran milli yıldız hem galibiyeti getirdi hem de son 3 maçta 4. golünü attı.

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