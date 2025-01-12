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Haberler Galatasaray RAMS Başakşehir 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray'dan üst üste 17'nci deplasman galibiyeti!

RAMS Başakşehir 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray'dan üst üste 17'nci deplasman galibiyeti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte 50 puana yükselerek ligde liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 20:59 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 21:15
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RAMS Başakşehir 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET) Galatasaray'dan üst üste 17'nci deplasman galibiyeti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. RAMS Başakşehir'in golünü ise 53.dakikada Krzystof Piatek kaydetti.

BARIŞ ALPER'DEN 12 YIL SONRA BİR İLK

Barış Alper Yılmaz, RAMS Başakşehir maçında attığı gollerle Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Mart 2012) sonra Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. RAMS Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak, RAMS Başakşehir ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

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