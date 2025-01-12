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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması! "Bugün forma giymeyecek!"

Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması! "Bugün forma giymeyecek!"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 18:40
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Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması! "Bugün forma giymeyecek!"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Benim için bu stadyumda bulunmak ayrı bir duygu. Burada şampiyonluk kupası kaldırmıştık. Önemli, değerli bir camia. Göksel Başkanımın ve yönetiminin verdiği emek var. Burada olduğum için mutluyum. Bugün tabii ki rakibiz. Kupada oynadık. Kupa maçının ikinci yarısındaki performansımız, bugün bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rakibimizin cezalı oyuncuları var. Kadro derinliği geniş değildi. Cezalı oyuncuları var. Hangi dizilişler başlayacaklar, 3'lü mü oynayacaklar, 4'lü mü oynayacakları, geçişleri 3'lüden 4'lüye mi yapacaklar, biz hazırız. Gabriel Sara, kupa maçında penaltı pozisyonunda sakatlandı. Penaltı mı değil mi diyorlar ya, iç yan bağlarında zorlanma oldu. Yerine Kerem başlayacak. Tüm oyuncularımıza güveniyoruz. Mental olarak iyi hazırlandık. Çok soğuk bir hava var. Kazanmak istiyoruz. Puan farkını bugün için 11'e çıkarmak istiyoruz. İyi oyun önemli. Top bizdeyken, rakipteyken doğru oynamalıyız. Rakibimizin direkt paslarla, savunma arkası koşularla sarktılar. İki stoperimiz de geçen maçta oynadılar. Oyunun devamında Jakobs oynadı. Keny'i görüyoruz, koşucu bir oyuncu. Savunma arkasına koşuları düşüneceklerdir. Uzun toplarla oynayacaklardır. Başakşehir takımı ilk defa bu kadar az topa sahip oldu, çok direkt oynadı. Bugün de bunu kullanacaklardır. Burada iyi savunma yapmamız gerekecek."

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