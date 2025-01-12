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Haberler Galatasaray Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda orta saha rotasyonu için arayışlar kapsamında gündeme eski futbolcusu Lemina geldi. Yıldız oyuncunun İngiliz ekibi Wolwes ile sorunu olduğu iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 10:00
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Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekibin Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen eski oyuncusu Mario Lemina'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

Takvim'de yer alan habere göre Suudi Arabistan'a transferi iptal olan Gabonlu ön libero ile temasa geçen Cimbom'un 31 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde Wolverhampton'a teklifini iletmesi bekleniyor.

Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

28 MAÇTA 1 GOL ATMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Sara ve Torreira'ya alternatif yaratabileceği düşüncesiyle Lemina transferine sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda sona erecek Lemina'nın Ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...

Bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan deneyimli ön libero 2019-20 sizonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. O dönem 28 maçta 1 gol atan yıldız futbolcunun adının yeniden Galatasaray ile anılması da taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

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