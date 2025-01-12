Okan Buruk onay verdi! Galatasaray'da Lemina bombası...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda orta saha rotasyonu için arayışlar kapsamında gündeme eski futbolcusu Lemina geldi. Yıldız oyuncunun İngiliz ekibi Wolwes ile sorunu olduğu iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ
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Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekibin Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen eski oyuncusu Mario Lemina'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Suudi Arabistan'a transferi iptal olan Gabonlu ön libero ile temasa geçen Cimbom'un 31 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde Wolverhampton'a teklifini iletmesi bekleniyor.
28 MAÇTA 1 GOL ATMIŞTI
İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda sona erecek Lemina'nın Ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan deneyimli ön libero 2019-20 sizonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. O dönem 28 maçta 1 gol atan yıldız futbolcunun adının yeniden Galatasaray ile anılması da taraftarlarda büyük heyecan yarattı.
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