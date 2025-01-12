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Haberler Galatasaray Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek

Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 21:47 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 22:02
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Okan Buruk: Konsantrasyon devam edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"KAZANACAK TOPU İKİ TAKIM DA OYNAMADI"

"Hava şartları çok zorladı. Maça tam olarak giremedik. Zorlu hava şartları vardı, soğuktu, yağmurluydu. Oyunun gidişatını etkileyen engellerdi. İki takım da bu yüzden uzun top attı. Topa sahip olmayı sevne iki takım, çok fazla uzun top oynadı. Rakibimizin 1-1'i yakalaması vardı. Ondan önce 2-0'ı yakalayabilirdik. 1-1 sonrası da hücumda hamleler yapmaya çalıştık. Sonra ikinci golü bulduk. Sonrasında koruma ve rakibimizin uzun toplarına engel olmak için Kaan'ı önliberoya, Sallai'yi sağ beke çektik. Maçın sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. Hücumda bireysel yeteneklerimizi daha iyi sergileseydik daha farklı olabilirdi. Hava şartları, hücum oyuncularımızın yeteneklerini sergilemesine engel oldu. Rakibimiz de maçın içindeydi. Başakşehir, bugün farklı bir dizilişle oynadı. Bazen 3'lü bazen 4'lü oynadılar. Burası kendi sahaları, burada uzun top, direkt top ve savunma arkası topları denediler. Günün sonunda kazandık. Bu tü maçları kazanmak önemli. Kazanacak topu, iki takım da oynamadı. Çok da güzel, keyifli bir maç olmadı. En büyük etkenlerden biri hava şartlarıydı."

"YUNUS; BİR SONRAKİ MAÇA KALDI"

"Sallai sağ bek, sol bekte opsiyon, hücum da opsiyon. İyi de oynuyorlar. Birçok şeyi düşündük, hangi oyuncularla oynayabiliriz diye. Sallai oyunun devamında kulübeden getirecek kanat oyuncusu önemliydi. Kenardan gelip bize katkı verecek Sallai, Batshuayi, Yusuf Demir gibi oyuncular kulübede olsun istedik. Oyunun devamında onu kullandık. Birebiri de oynuyor. Kaan'ı merkeze çekip yüksek topları almak istedik. Sallai iyi insan, iyi karakter. Kaç dakika oynarsa oynasın bu performansı gösteriyor. Bugün Barış yıldızlaştı. Yunus birçok şans yakaladı, daha iyi bitirebileceği pozisyonlar vardı. Yunus'un bitiriciliği bir sonraki maça kaldı."

"KONSANTRASYON DEVAM EDECEK"

"Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var."

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