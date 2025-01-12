  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Zirve yarışında puan farkını açmak isteyen Aslan galip gelmek için sahaya çıkıyor. Üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. İşte zorlu maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla en yakın rakibi F.Bahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Okan Buruk ve öğrencileri, hafta arasında kupa maçında karşılaştıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Başakşehir'i bu kez yenmek istiyor.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

F.Bahçe'den bir gün önce sahaya çıkan Aslan, kazanarak maç fazlasıyla da olsa puan farkını 11'e çıkarmayı hedefliyorve zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Şampiyonluk yarışındaki avantajını korumayı amaçlayan Cimbom, bu kritik deplasmanda kazanarak moral bulmayı ve namağlup ilerlemeyi planlıyor.


Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

22 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.


Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Başakşehir FK maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bu akşam sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

DEPLASMANIN DA KRALI
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

SARA BUGÜN YOK
Cimbom'da bugünkü Başakşehir deplasmanında Gabriel Sara forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sara, bu akşam oynanacak karşılaşmada görev alamayacak. Aynı zamanda sakat olan Mauro İcardi de forma giyemeyecek.

Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Djalo, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen

G.Saray Sane için gemileri yaktı!
G.Saray'da Dortmund'dan transfer!
DİĞER
Ebru Gündeş’in biricik aşkıydı! Berke Hürcan bir anda ortadan kaybolmuştu...Son hali 'Yıllara meydan okuyor' dedirtti
CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
Oosterwolde'nin yerine bomba transfer! Mourinho onay verdi
Fırtına'dan Zubkov harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir cisim yaklaşıyor Bir cisim yaklaşıyor 01:18
Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın 01:13
Kenan yetmedi Kenan yetmedi 01:08
Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın Kerem ve Orkun'dan ilk kupa! Portekiz Lig Kupası Benfica'nın 01:04
Kartal 3 puan hasretine son verdi! Kartal 3 puan hasretine son verdi! 00:20
Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor 00:20
Daha Eski
G.Saray'da Dortmund'dan transfer! G.Saray'da Dortmund'dan transfer! 00:20
TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! TFF harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal etti! 00:20
VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon VAR'da izledi penaltıyı vermedi! İşte o pozisyon 00:20
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! 00:20
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 00:20
Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli... Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bonservis bedeli... 00:20