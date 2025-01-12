Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Zirve yarışında puan farkını açmak isteyen Aslan galip gelmek için sahaya çıkıyor. Üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. İşte zorlu maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri... | GALATASARAY HABERLERİ
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F.Bahçe'den bir gün önce sahaya çıkan Aslan, kazanarak maç fazlasıyla da olsa puan farkını 11'e çıkarmayı hedefliyorve zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.
Şampiyonluk yarışındaki avantajını korumayı amaçlayan Cimbom, bu kritik deplasmanda kazanarak moral bulmayı ve namağlup ilerlemeyi planlıyor.
22 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Başakşehir FK maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bu akşam sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.
DEPLASMANIN DA KRALI
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup etti.
SARA BUGÜN YOK
Cimbom'da bugünkü Başakşehir deplasmanında Gabriel Sara forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sara, bu akşam oynanacak karşılaşmada görev alamayacak. Aynı zamanda sakat olan Mauro İcardi de forma giyemeyecek.
İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Djalo, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen
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