Galatasaray RAMS Başakşehir deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla en yakın rakibi F.Bahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk ve öğrencileri, hafta arasında kupa maçında karşılaştıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Başakşehir'i bu kez yenmek istiyor.