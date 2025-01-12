Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları
Son dakika haberi: Gözünü Avrupa kupasına diken Galatasaray, transferde gaza bastı. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı kırmızılılar gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. G.Saray hem bu sezonki hedefler hem de gelecek sezonun planlaması Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek Leroy Sane için hazırlık yapıyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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28 yaşındaki futbolcu da geleceği için Alman deviyle görüşmelerine devam ediyor.
İSTEDİĞİ KULÜPLE GÖRÜŞEBİLİR
Yeni bir kulüpte kariyerini sürdürmeye sıcak bakan Alman futbolcu, sezon sonunda Bayern'den ayrılmayı düşünüyor.
Leroy Sane, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için istediği kulüple görüşme şansına sahip.
Sarı-kırmızılılar da yeni sezonda bonservissiz bir şekilde dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için planlarını hazırlıyor.
Sane'nin gelecek tüm tekliflere göre hareket edeceği kaydedildi.
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