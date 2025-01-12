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Haberler Galatasaray Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

Son dakika haberi: Gözünü Avrupa kupasına diken Galatasaray, transferde gaza bastı. Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı kırmızılılar gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. G.Saray hem bu sezonki hedefler hem de gelecek sezonun planlaması Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek Leroy Sane için hazırlık yapıyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

Galatasaray hem bu sezonki hedefler için mesai harcarken hem de gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

Aslan, Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane için mesai harcıyor.

Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

28 yaşındaki futbolcu da geleceği için Alman deviyle görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

İSTEDİĞİ KULÜPLE GÖRÜŞEBİLİR
Yeni bir kulüpte kariyerini sürdürmeye sıcak bakan Alman futbolcu, sezon sonunda Bayern'den ayrılmayı düşünüyor.

Galatasaray Leroy Sane için gemileri yaktı! İşte transferin planları

Leroy Sane, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için istediği kulüple görüşme şansına sahip.

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