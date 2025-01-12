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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Yunus Akgün krizi! Anlaşma sağlanamadı...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Yunus Akgün krizi! Anlaşma sağlanamadı...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran Yunus Akgün konusunda beklenmedik kriz çıktı. Sarı-kırmızılarda bu gelişme sonrası yönetimin ne yapacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 11:49
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Yunus Akgün krizi! Anlaşma sağlanamadı...

Galatasaray'da bu sezonun yıldız isimlerinden biri olan Yunus Akgün ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'da sona erecek kontratını uzatmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Yunus Akgün krizi! Anlaşma sağlanamadı...

Takvim'de yer alana habere göre Galatasaray'dan 300 bin Euro yıllık ücret kazanan yıldız oyuncunun menajeri aracılığıyla Macar futbolcu Rolland Sallai'nin de maaşı olan 2,5 milyon Euro talep ettiği, yönetimin ise 1,5 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Yunus Akgün krizi! Anlaşma sağlanamadı...

İki tarafın aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

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