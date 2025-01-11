Sor sortiler

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da çok sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom'un devre arası transfer operasyonları içerisinde son günlerde ismini en çok duyduğumuz oyuncu Georges Mikautadze oldu. Sarı kırmızılı yönetimin Gürcü santrfor için ilk teklifinin 17+1 milyon euro, ardından 18+2 milyon euro ve son teklifinin ise bonuslar ile birlikte 25 milyon euro olduğu iddia edildi. Taraftarlar heyecanla 24 yaşındaki golcünün transferinin resmen açıklanmasını beklerken, Fransız basınında gündeme bomba gibi düşecek bir haber servis edildi.

18.5 MİLYONA ALINDI

FOOT01 internet sitesi, "Galatasaray, mali problemler ile mücadele eden Olympique Lyon'un zamana karşı yenik düşeceğini ve Mikautadze'den vazgeçeceğini düşünüyor" diye yazdı. 1.76 boyundaki yıldızın Galatasaray'a transfer olmak istemesi de Aslan'ın elini güçlendiriyor. Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı. Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon euro'ya transfer etti. Gürcü yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

SORUN ÖDEME PLANI

Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Mikautadze için Lyon'a bonuslar olmadan 20 milyon euro teklif eden Cimbom, mutlu sona yakın. Ancak buradaki asıl sorun peşinat miktarı. Cimbom, Sara'nın transferindeki gibi bu rakamı 4 yıla yayarak ödemek istiyor. Ancak Fransız ekibi peşinatın yüksek olması için bastırıyor. Görüşmeler bunun üzerinde devam ediyor.