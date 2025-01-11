  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Sor sortiler

Sor sortiler

Foot01: Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki santrfor için 25 milyon euro’ya yakın bir teklif sundu. Bu transfer için artık ödeme planları üzerinde görüşme yapılıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sor sortiler

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da çok sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom'un devre arası transfer operasyonları içerisinde son günlerde ismini en çok duyduğumuz oyuncu Georges Mikautadze oldu. Sarı kırmızılı yönetimin Gürcü santrfor için ilk teklifinin 17+1 milyon euro, ardından 18+2 milyon euro ve son teklifinin ise bonuslar ile birlikte 25 milyon euro olduğu iddia edildi. Taraftarlar heyecanla 24 yaşındaki golcünün transferinin resmen açıklanmasını beklerken, Fransız basınında gündeme bomba gibi düşecek bir haber servis edildi.

18.5 MİLYONA ALINDI

FOOT01 internet sitesi, "Galatasaray, mali problemler ile mücadele eden Olympique Lyon'un zamana karşı yenik düşeceğini ve Mikautadze'den vazgeçeceğini düşünüyor" diye yazdı. 1.76 boyundaki yıldızın Galatasaray'a transfer olmak istemesi de Aslan'ın elini güçlendiriyor. Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı. Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon euro'ya transfer etti. Gürcü yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

SORUN ÖDEME PLANI

Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Mikautadze için Lyon'a bonuslar olmadan 20 milyon euro teklif eden Cimbom, mutlu sona yakın. Ancak buradaki asıl sorun peşinat miktarı. Cimbom, Sara'nın transferindeki gibi bu rakamı 4 yıla yayarak ödemek istiyor. Ancak Fransız ekibi peşinatın yüksek olması için bastırıyor. Görüşmeler bunun üzerinde devam ediyor.

F.Bahçe Talisca için gün sayıyor!
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
DİĞER
ZTK MAÇI YAYIN KANALI: Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayında?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 01:13
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 00:49
Terim ligde kaybetti: 2-3 Terim ligde kaybetti: 2-3 00:41
Anadolu Efes fırsatı tepti Anadolu Efes fırsatı tepti 00:40
Pendik evde yok Pendik evde yok 00:38
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:27
Daha Eski
F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! 00:27
Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! 00:27
Banchi ilk maçında mağlup! Banchi ilk maçında mağlup! 00:27
Billing imza için yola çıktı! Billing imza için yola çıktı! 00:27
Adalı'dan teknik direktör açıklaması! Adalı'dan teknik direktör açıklaması! 00:27
İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..." İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..." 00:27