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Haberler Galatasaray Yenilmez armada

Yenilmez armada

Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 22 maçtır kaybetmeyen Galatasaray’ın bileği bükülmüyor. Okan Buruk, 3 farklı kupada yenilmedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Yenilmez armada

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında evinde Başakşehir'le 2-2 berabere kalan ve son saniyelerde penaltıyı kaçırıp galibiyetten olan Galatasaray'ın bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı son 22 resmi maçta kaybetmedi. Kırdığı rekorlarla kulüp tarihine adını yazdıran Okan Buruk; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda henüz yenilmedi. 3 farklı turnuvada yenilgi görmeyen Buruk'un ekibi; sadece sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off etabında Young Boys ve Süper Kupa'da Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

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