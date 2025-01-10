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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

Ara transfer dönemine az bir zaman kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak, kariyerini yurtdışında sürdüren milli futbolculardan o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

Galatasaray; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor. Takvim'in haberine göre, yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor. Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye yerli bir ismi istediği gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

Milli futbolcunun ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hevesli olduğu da öne sürülüyor. Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yaz Wolfsburg'a kiraladığı Salih Özcan'ın anlaşmasını feshedip Galatasaray'la el sıkışacağı iddia ediliyor. Wolfsburg'la yarım dönem 12 maça çıkan deneyimli orta saha, gol ve asist katkısı yapamadı. 30 Haziran 2026 tarihine kadar Dortmund'la anlaşması olan Salih'i, Teknik Direktör Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

22 kez A Milli Takım formasını giyen tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan geçtiğiz yaz transfer döneminde Aslan, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

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