TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

Milli futbolcunun ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hevesli olduğu da öne sürülüyor. Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yaz Wolfsburg'a kiraladığı Salih Özcan'ın anlaşmasını feshedip Galatasaray'la el sıkışacağı iddia ediliyor. Wolfsburg'la yarım dönem 12 maça çıkan deneyimli orta saha, gol ve asist katkısı yapamadı. 30 Haziran 2026 tarihine kadar Dortmund'la anlaşması olan Salih'i, Teknik Direktör Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği biliniyor.
22 kez A Milli Takım formasını giyen tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan geçtiğiz yaz transfer döneminde Aslan, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.
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