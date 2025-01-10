TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya yerli takviyesi! İşte hedefteki yıldız

Galatasaray; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor. Takvim'in haberine göre, yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor. Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye yerli bir ismi istediği gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.