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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunun Fatih Terim'in kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan'a transferinin yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:03
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Cimbom rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Sarı-kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu kez deplasmanda karşılaşacağı rakibi için hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Cimbom'da hazırlıklar son hız devam ederken transferde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak." dediği Hakim Ziyech'e farklı ülkelerden talipler çıkmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Milliyet'in haberine göre İngiltere'den Ipswich Town ve Wolverhampton'ın yanı sıra Fransa'dan Nice ile adı anılan Ziyech için şimdi de Suudi Arabistan iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Fas basınından Bladi'nin haberine göre; sarı kırmızılı futbolcuyla ilgilenen takımlar listesine şimdi de Al Fateh eklendi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Suudi kulübünün, ara transfer döneminde Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Haber detayında, Ziyech'in teklifi kabul etmesi halinde Al Fateh'te forma giyen vatandaşları Marwane Saadane ve Mourad Batna ile bir araya geleceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!

Bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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