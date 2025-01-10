TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o isim Suudi Arabistan yolcusu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunun Fatih Terim'in kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan'a transferinin yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Transfer dönemi başladıktan sonra başka takımlarla görüşmeler yapacak." dediği Hakim Ziyech'e farklı ülkelerden talipler çıkmaya devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre İngiltere'den Ipswich Town ve Wolverhampton'ın yanı sıra Fransa'dan Nice ile adı anılan Ziyech için şimdi de Suudi Arabistan iddiası ortaya atıldı.
Fas basınından Bladi'nin haberine göre; sarı kırmızılı futbolcuyla ilgilenen takımlar listesine şimdi de Al Fateh eklendi.
Suudi kulübünün, ara transfer döneminde Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.
Haber detayında, Ziyech'in teklifi kabul etmesi halinde Al Fateh'te forma giyen vatandaşları Marwane Saadane ve Mourad Batna ile bir araya geleceği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
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