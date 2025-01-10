TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın radarında Lyon'da forma giyen Gürcü yetenek Georges Mikautadze var. Fransa temsilcisi ile görüşmelerinde hala el sıkışamamış olan sarı kırmızılıların Lyon'a yaptığı baskı Fransız basınına taşındı. İşte o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot01 derlediği habere göre Galatasaray'ın Lyon'a yaptığı Mikautadze baskısından olumsuz sonuç alması muhtemel.
Haberde, "Galatasaray, mali problemler ile mücadele eden Olympique Lyon'ın zamana karşı yenik düşeceğini ve Mikautadze'den vazgeçeceğini düşünüyor." ifadeleri dikkat çekti.
Ayrıca Mikautadze'nin Lyon'a katılmasının üzerinden henüz 6 ay geçmişken takımdan ayrılmayacağını dile getirdiği aktarılıyor.
Fransız temsilcisinin de oyuncudan vazgeçmeyeceği ve sunulan teklifler 25 milyon euroya çıksa dahi Mikautadze ile ilgili gelecek planları olduğundan dolayı kabul edilmeyeceği belirtiliyor.
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