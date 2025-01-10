TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Galatasaray'ın devre arası transfer operasyonları içerisinde son günlerde ismini en çok duyduğumuz oyuncu Georges Mikautadze oldu.

Sarı kırmızılı yönetimin Gürcü santrfor için ilk teklifinin 18 milyon euro, son teklifinin ise bonuslar ile birlikte 25 milyon euro olduğu iddia edildi.