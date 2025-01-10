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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın radarında Lyon'da forma giyen Gürcü yetenek Georges Mikautadze var. Fransa temsilcisi ile görüşmelerinde hala el sıkışamamış olan sarı kırmızılıların Lyon'a yaptığı baskı Fransız basınına taşındı. İşte o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 13:42
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Galatasaray'ın devre arası transfer operasyonları içerisinde son günlerde ismini en çok duyduğumuz oyuncu Georges Mikautadze oldu.

TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Sarı kırmızılı yönetimin Gürcü santrfor için ilk teklifinin 18 milyon euro, son teklifinin ise bonuslar ile birlikte 25 milyon euro olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Taraftarlar heyecanla 24 yaşındaki golcünün açıklanmasını beklerken Fransız basınında gündeme bomba gibi düşecek bir haber servis edildi.

TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot01 derlediği habere göre Galatasaray'ın Lyon'a yaptığı Mikautadze baskısından olumsuz sonuç alması muhtemel.

TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Haberde, "Galatasaray, mali problemler ile mücadele eden Olympique Lyon'ın zamana karşı yenik düşeceğini ve Mikautadze'den vazgeçeceğini düşünüyor." ifadeleri dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | Mikautadze'ye 25 milyon euro! Fransızlar böyle duyurdu

Ayrıca Mikautadze'nin Lyon'a katılmasının üzerinden henüz 6 ay geçmişken takımdan ayrılmayacağını dile getirdiği aktarılıyor.

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