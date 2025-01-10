İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Fiziksel olarak çok geriye gitse de İlkay hala enfes bir süper yıldız. Onu izlemek ve sahada neleri değiştirebileceğini izlemek özel bir durum.

Bana sorarsanız o hala birçok elit takımda ve ligde performans gösterebilecek bir "Rolls Royce". Belki de Manchester City'nin şu anki durumunda biraz daha fazla açığa çıktı. Çok eleştiri aldı. Galatasaray'a giderse Mertens ve Osimhen gibi kaliteli oyuncularla çevrili olduğunda başarılı olabilir.