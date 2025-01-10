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Haberler Galatasaray İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

İngiliz devi Manchester City'nin formasını terleten İlkay Gündoğan'ın adı transferde pek çok kez Galatasaray ile anılmıştı. Şimdilerde yeniden sarı-kırmızılılara transferi gündeme gelen yıldız oyuncuyla ilgili olarak İngiliz Gazeteci flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 16:20
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İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Kötü bir sezon geçiren Manchester City'den ayrılma ihtimali ortaya çıkan ve ismi yeniden Galatasaray ile anılmaya başlanan İlkay Gündoğan'ın durumunu İngiliz gazeteci Mike Minay, Hürriyet'e değerlendirdi.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

İŞTE GAZETECİNİN AÇIKLAMALARININ TÜMÜ:

Manchester City'nin ocak ayında İlkay Gündoğan'ın transferine izin vermesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Çünkü onu yaz aylarında kulübe geri transfer ettiler, ancak şu anda kulüpte kadroyu sınırlayan bir sakatlık krizi var ve bu da onları orta saha oyuncularından mahrum bırakıyor.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Bu durumdan dolayı kötü formda olan İlkay'ın tecrübesi ve yeteneği ile takımı tekrar kazanma yoluna sokmasına yardımcı olması isteniyor. Özellikle Pep Guardiola İlkay'dan vazgeçemiyor.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Tabii ki yaz transfer dönemi farklı bir kategori. Gündoğan'ın sadece bir yıllık mevcut anlaşması var ve bir yıl daha opsiyonu var. Şimdiye kadar bir yıllık uzatma opsiyonu henüz devreye girmedi. Döndüğünden beri, geri dönen bir kahramanın Premier Lig'de bilindiği standartlara kıyasla biraz geride kaldığı konusunda genel bir fikir birliği var.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Birazcık hantal görünüyordu, paslarının ve bağlantı oyunlarının bir kısmı 2023'te üç kupa kazanan bir kaptan olarak ayrıldığı zamanki kadar belirgin değildi. İspanya'da bir yıl geçirmenin Gündoğan için çok verimsiz geçtiği anlaşılıyor.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Fiziksel olarak çok geriye gitse de İlkay hala enfes bir süper yıldız. Onu izlemek ve sahada neleri değiştirebileceğini izlemek özel bir durum.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Bana sorarsanız o hala birçok elit takımda ve ligde performans gösterebilecek bir "Rolls Royce". Belki de Manchester City'nin şu anki durumunda biraz daha fazla açığa çıktı. Çok eleştiri aldı. Galatasaray'a giderse Mertens ve Osimhen gibi kaliteli oyuncularla çevrili olduğunda başarılı olabilir.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Bağlantı oyunu ve hücum oyuncularına doğru zamanda önemli paslar atma yeteneği, Manchester City'deki başarılı yıllarındaki oyununun kesin bir işaretiydi. Bunu Galatasaray'da da yapacaktır çünkü Gala'da topla oynamayı seven bir ekip. Galatasaray oyuncusu olduğu takdirde İlkay'ı takip edecek ve destekleyecek çok sayıda City taraftarı olacağını düşünüyorum.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

"BU BİRLEŞME BENCE BİR GÜN OLACAK"

Yazı beklememiz gerekiyor. İlkay'ın küçükten beri gelen bir Galatasaray sevdasının olduğunu biliyoruz ve bu birleşme bence bir gün olacak.

İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay Gündoğan ve Galatasaray..."

Bana göre De Bruyne ve İlkay City'nin en kilit isimlerindendi. İkisi de ayrılacak gibi duruyor. İlkay Gündoğan için mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum.

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