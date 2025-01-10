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Haberler Galatasaray Gouiri sesleri

Gouiri sesleri

Galatasaray, 24 yaşındaki golcü Amine Gouiri’yi transfer listesine dahil etti. Cezayir Milli Takımı’nda da oynayan yıldız için 15 milyon euroyu bulan bir bedel belirlendi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Gouiri sesleri

Galatasaray ara transfer döneminde kesin olarak kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Amine Gouiri'yi listesine ekledi. Fransa Ligue 1'de Rennes forması giyen Gouiri'nin kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Fransız basınında çıkan haberlerde; Galatasaray'ın Rennes ile resmi temasları başlattığı ve bonuslarla beraber 15 milyon euroyu bulan bir transfer bedeli belirlendiği öne sürüldü.

BEKLENTİ BÜYÜK

Bu sezon Rennes takımında 16 resmi maçta 2 gol atıp, 1 asist yapan Amine Gouiri için Galatasaray'ın ısrarcı olduğu aktarıldı. L'Equipe'te yer alan haberde de sarı-kırmızılıların 15 milyon euronun üstüne çıkabileceği vurgulandı. Rennes'in bu transfer için ciddi bir ekonomik beklentisi olduğu dile getirildi. 2022-2023 sezonundan beri Fransız kulübünde forma giyen Gouiri, toplamda 99 maçta 11 gol attı. 2000 doğumlu yıldız Cezayir Milli Takımı'nda da oynuyor.

LYON'DAN YETİŞTİ

Galatasaray'ın transfer listesine aldığı ve çalışmalara başladığı Amine Gouiri, Fransa'da Olympique Lyon altyapısından yetişti. 24 yaşındaki yıldız aynı zamanda Fransa'nın genç milli takımlarında da top koşturdu.

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