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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Gabriel Sara...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Gabriel Sara...

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 18:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 18:45
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Gabriel Sara...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada sakatlanan Gabriel Sara'nın son durumu hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri yer aldı.

MEDICANA SAĞLIK RAPORU

Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş… pic.twitter.com/34GwRJBlGD

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