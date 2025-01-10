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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen Galatasaray, bir başka yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a gelen astronomik teklifi geri çevirdi. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş olsa da sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi değerlendirmeye almadı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray bir başka yerli yıldızına gelen teklifi ise geri çevirmişti.

Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 25 milyon Euro'yu gözden çıkarsa da sarı-kırmızılılar masaya oturmadı.

Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Barış Alper'i satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı.

Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Sabah gazetesinin haberine göre, İngiliz kulübü izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Ancak lig şampiyonluğu ve Avrupa'da finale konsantre olan teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasını Barış'a göre yapıyor.

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