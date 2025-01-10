Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!
Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen Galatasaray, bir başka yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a gelen astronomik teklifi geri çevirdi. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Barış Alper için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş olsa da sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi değerlendirmeye almadı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı.
Sabah gazetesinin haberine göre, İngiliz kulübü izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Ancak lig şampiyonluğu ve Avrupa'da finale konsantre olan teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasını Barış'a göre yapıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp de 'Bay' lakaplı 24 yaşındaki oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor.
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