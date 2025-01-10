Galatasaray'dan Nottingham Forest'ın Barış Alper teklifine ret!

Sabah gazetesinin haberine göre, İngiliz kulübü izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ancak lig şampiyonluğu ve Avrupa'da finale konsantre olan teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasını Barış'a göre yapıyor.