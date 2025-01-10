Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak İsviçre Milli Takımı'nda forma terleten o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferde ortaya çıkan Edin Dzeko ayrıntısı ise hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:56
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Galatasaray'da eksik görülen mevkiler için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda transferde son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Cimbom'un 22 yaşındaki stoper Becir Omeragic ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Aslen Boşnak olan genç oyuncu İsviçre Milli Takımı ve Fransız ekibi Montpellier'in formasını terletiyor.
Oslobodjenje.ba adlı sitede bu transferle ilgili flaş bir ayrıntıya yer verildi.
Okan Buruk'un, Omeragic'e Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu bilmesi için Fenerbahçe'den Edin Dzeko ile iletişime geçmesini söylediği vurgulandı.
Haberin devamında Buruk'un, oyuncuya İsviçre Milli Takımı'nın eski futbolcuları Kubilay Türkyılmaz ve Adrian Knup'a da sarı-kırmızılı camiayı sorarak bilgi edinebileceğini belirttiği ifade edildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Ana mevkisi stoper olan Becir Omeragic, sağ bek ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.
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