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Haberler Galatasaray Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak İsviçre Milli Takımı'nda forma terleten o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferde ortaya çıkan Edin Dzeko ayrıntısı ise hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:56
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Galatasaray 2 sezon üst üste Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde bu sezon da hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Cimbom ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Galatasaray'da eksik görülen mevkiler için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda transferde son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Cimbom'un 22 yaşındaki stoper Becir Omeragic ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Aslen Boşnak olan genç oyuncu İsviçre Milli Takımı ve Fransız ekibi Montpellier'in formasını terletiyor.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Oslobodjenje.ba adlı sitede bu transferle ilgili flaş bir ayrıntıya yer verildi.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Okan Buruk'un, Omeragic'e Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu bilmesi için Fenerbahçe'den Edin Dzeko ile iletişime geçmesini söylediği vurgulandı.

Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Haberin devamında Buruk'un, oyuncuya İsviçre Milli Takımı'nın eski futbolcuları Kubilay Türkyılmaz ve Adrian Knup'a da sarı-kırmızılı camiayı sorarak bilgi edinebileceğini belirttiği ifade edildi.

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