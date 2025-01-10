Galatasaray'a İsviçre çakısı! Transferde flaş Edin Dzeko ayrıntısı

Oslobodjenje.ba adlı sitede bu transferle ilgili flaş bir ayrıntıya yer verildi.

Okan Buruk'un, Omeragic'e Galatasaray'ın nasıl bir kulüp olduğunu bilmesi için Fenerbahçe'den Edin Dzeko ile iletişime geçmesini söylediği vurgulandı.