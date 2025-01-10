Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi
Galatasaray'da sevilen file bekçisi Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken yönetim, Uruguaylı kaleci ile sözleşme yenileme kararı almıştı. Bunun üzerine Muslera'dan sarı kırmızılıların beklemediği bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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38 yaşındaki Muslera ile maaşında indirime gidilmeden (2.5 milyon euro) bir sezon daha devam edilme kararı alınmıştı.
TRT Spor'un haberine göre Muslera, bu teklifi reddetti ve yönetime sezon sonu ayrılacağını iletti.
Galatasaray kariyerinde 531 maça çıkan Uruguaylı eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 571 gol görürken 187 maçta ise gole izin vermedi.
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