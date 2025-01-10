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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da sevilen file bekçisi Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken yönetim, Uruguaylı kaleci ile sözleşme yenileme kararı almıştı. Bunun üzerine Muslera'dan sarı kırmızılıların beklemediği bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 14:31
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Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

Takımdan ayrılmayı düşünen Muslera, bu düşüncesini Okan Buruk ile paylaşmıştı.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

Uruguay'a dönmek isteyen tecrübeli file bekçisi için Florya yönetiminden sürpriz bir hamle gelmişti.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

38 yaşındaki Muslera ile maaşında indirime gidilmeden (2.5 milyon euro) bir sezon daha devam edilme kararı alınmıştı.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

TRT Spor'un haberine göre Muslera, bu teklifi reddetti ve yönetime sezon sonu ayrılacağını iletti.

Galatasaray'a Fernando Muslera şoku! Yönetime bildirdi

Galatasaray kariyerinde 531 maça çıkan Uruguaylı eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 571 gol görürken 187 maçta ise gole izin vermedi.

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