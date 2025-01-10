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Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'u isterken Galatasaray da PSG'den Milan Skriniar'ı kiralamak için görüşmeleri sürdüyor. Ezeli rakiplerin iki isimde mutlu sona ulaşmasının tek yolu ise yine birbirlerinden geçiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:38
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı devam ederken ara transfer dönemi iki takım için de kritik önem taşıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Mücadeleleri ile sadece Türkiye'de değil, dünya çapında ses getiren ezeli rakipler, o yıldızlarda mutlu sona ulaşmak için birbirlerine muhtaç. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Ada basınından derlediği o haber...

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos ile anılıyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Sarı lacivertlilerin Ada ekibine Brezilyalı stoper için 12 milyon euro teklif ettiği belirtiliyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Aston Villa'nın ise 31 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe'ye satabilmesi için tek yol, PSG'den Milan Skriniar'ı kiralaması...

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Öte yandan Premier Lig temsilcisinin oyuncu için teklifini Paris ekibine çoktan ilettiği biliniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Böylelikle Fenerbahçe'nin Carlos'ta mutlu sona ulaşması, Galatasaray'ın Milan Skriniar transferini başarıyla sonuçlandıramamasından ve Slovakyalı oyuncunun Aston Villa'ya kiralanmasından geçiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Öte yandan Galatasaray ile anılmaya devam eden stoper için PSG'nin planı bambaşka...

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Paris Saint-Germain'in Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı istediği ve Serie A devine sunduğu "para + takas" içeren teklifine Milan Skriniar'ı dahil ettiği söyleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

PSG'de süre bulmakta güçlük çeken Skriniar'ın bu hafta son kararı vereceği aktarılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

SKRINIAR'IN KARARINA GÖRE OLABİLECEKLER

1- Skriniar'ın Galatasaray'ı seçmesi durumunda Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde başarısız olacak.

2- Skriniar'ın Aston Villa'yı seçmesi durumunda Fenerbahçe, Diego Carlos'u renklerine bağlayacak.

3- Skriniar'ın Napoli'yi seçmesi durumunda ezeli rakipler iki transferde de başarısız olacak.

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