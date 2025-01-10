Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!
Trendyol Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'u isterken Galatasaray da PSG'den Milan Skriniar'ı kiralamak için görüşmeleri sürdüyor. Ezeli rakiplerin iki isimde mutlu sona ulaşmasının tek yolu ise yine birbirlerinden geçiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:35 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:38
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Sarı lacivertlilerin Ada ekibine Brezilyalı stoper için 12 milyon euro teklif ettiği belirtiliyordu.
Aston Villa'nın ise 31 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe'ye satabilmesi için tek yol, PSG'den Milan Skriniar'ı kiralaması...
Öte yandan Premier Lig temsilcisinin oyuncu için teklifini Paris ekibine çoktan ilettiği biliniyor.
Böylelikle Fenerbahçe'nin Carlos'ta mutlu sona ulaşması, Galatasaray'ın Milan Skriniar transferini başarıyla sonuçlandıramamasından ve Slovakyalı oyuncunun Aston Villa'ya kiralanmasından geçiyor.
Öte yandan Galatasaray ile anılmaya devam eden stoper için PSG'nin planı bambaşka...
Paris Saint-Germain'in Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı istediği ve Serie A devine sunduğu "para + takas" içeren teklifine Milan Skriniar'ı dahil ettiği söyleniyor.
PSG'de süre bulmakta güçlük çeken Skriniar'ın bu hafta son kararı vereceği aktarılıyor.
SKRINIAR'IN KARARINA GÖRE OLABİLECEKLER
1- Skriniar'ın Galatasaray'ı seçmesi durumunda Fenerbahçe, Diego Carlos transferinde başarısız olacak.
2- Skriniar'ın Aston Villa'yı seçmesi durumunda Fenerbahçe, Diego Carlos'u renklerine bağlayacak.
3- Skriniar'ın Napoli'yi seçmesi durumunda ezeli rakipler iki transferde de başarısız olacak.
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