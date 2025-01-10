Fenerbahçe ve Galatasaray o transferler için birbirine muhtaç!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı devam ederken ara transfer dönemi iki takım için de kritik önem taşıyor.

Mücadeleleri ile sadece Türkiye'de değil, dünya çapında ses getiren ezeli rakipler, o yıldızlarda mutlu sona ulaşmak için birbirlerine muhtaç. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Ada basınından derlediği o haber...