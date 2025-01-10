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Haberler Galatasaray Buruk'tan tam not

Buruk'tan tam not

Sol beki Eren Elmalı ile güçlendirecek Galatasaray'da transferin perde arkasında Okan Buruk'un olumlu referansı dikkat çekiyor. Başarılı hoca, Kasımpaşa döneminden beri yıldız futbolcuyu izliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Buruk'tan tam not

Ara transfer döneminin en önemli hamlelerinden olan Eren Elmalı'da Teknik Direktör Okan Buruk'un olumlu referansı belirleyici oldu. 24 yaşındaki sol bekin; 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'da yakaladığı çıkış döneminden itibaren Okan Buruk'un oyuncuyu izlediği ve beğendiği ifade edildi. Başarılı teknik adamın; 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın başına geçtiği dönemde de Eren'i takip ettiği ancak o dönem milli futbolcunun Trabzonspor'la anlaşması nedeniyle transfer girişimleri olamamıştı. Okan Buruk'un hem Trabzonspor'da hem de A Milli Takım'da yıldız sol beki hep takip ettiği dile getirildi.

EREN DE İSTİYOR

Eren Elmalı'nın Okan Buruk'la çalışmak istediği aktarıldı. Galatasaray'ın kariyerinde önemli bir çıkış olacağını düşünen 24 yaşındaki sol bekin sarı-kırmızılı takımda önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

2022'DE PARLADI

Kasımpaşa formasıyla 2021-22 sezonunda çıkış yakalayan Eren Elmalı; 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynamıştı. Daha sonra o dönemin şampiyonu Trabzonspor'un listesine giren ve bordo- mavili takıma transfer olan Eren; Milli Takım'a da seçildi.

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