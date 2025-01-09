TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor
Galatasaray'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılardan son olarak flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İkilinin Lyon yönetimi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Bonservis pazarlığında makas daraldığı için Sarı-Kırmızılı yönetimin çok umutlu olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
Bu sezon 22 maçta görev alan Mikautadze, 7 gol ve 1 asistle 8 gole katkıda bulundu. Genç yıldızın da Galatasaray'a oynamaya çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.
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