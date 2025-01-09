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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

Galatasaray'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılardan son olarak flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

Galatasaray Yönetimi'nden sürpriz atak... Sarı- Kırmızılılar, devre arasında dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

Cimbom'un hedefindeki isim ise Lyon forması giyen Gürcü forvet Georges Mikautadze. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki yıldız için Fransız kulübüne bonuslarla birlikte 22 milyon Euro teklif etmişti. Lyon ise 25 milyon Euro'yu nakit olarak istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

Görüşmeler tüm hızıyla sürerken Galatasaray yönetimi'nden sürpriz bir atak geldi. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'da yöneticilerden Abdullah Kavukçu ve dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan George Gardi'nin önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

İkilinin Lyon yönetimi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Bonservis pazarlığında makas daraldığı için Sarı-Kırmızılı yönetimin çok umutlu olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze atağı! 2 isim Lyon'a uçuyor

Bu sezon 22 maçta görev alan Mikautadze, 7 gol ve 1 asistle 8 gole katkıda bulundu. Genç yıldızın da Galatasaray'a oynamaya çok sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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