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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Galatasaray yönetimi, saha içinde ve saha dışında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar uzun vadede de Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Nijeryalı yıldız pazarlığında işleri zorlaştıran Napoli, bu kez de Skriniar transferi için devrede. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 16:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 16:15
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray'da hedef, iki kulvarda da şampiyonluğa ulaşmak.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Bu doğrultuda yoğun mesai harcayan Florya yönetimi, Victor Osimhen'in bonservisi için pazarlıkları çıkmaza sokan Napoli ile bu kez Milan Skriniar yüzünden karşı karşıya geliyor.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

İşte bütün detaylarıyla "Galatasaray'ın Napoli kabusu"...

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Galatasaray, yaz transfer döneminde gündeme bomba gibi düşecek bir hamle yapmış ve Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Nijeryalı golcü ile ilgili basında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan en önemlisi devre arası ayrılığıydı.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Yıldız oyuncuya Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, PSG gibi dünya devlerinin talip olmasının ardından Osimhen'den taraftarları sevindirecek bir yanıt gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Kısa sürede sarı kırmızılı formaya bağlanan Nijeryalı golcü, "Galatasaray'a bir şampiyonluk sözü verdim. Sezon sonuna kadar buradayım." diyerek teklifleri değerlendirmeye almamıştı.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Öte yandan Napoli, oyuncunun teklifleri reddetmesine tepki olarak Galatasaray ile hiçbir şekilde pazarlık masasına oturmamış ve "75 milyon Euro'nuz varsa bonservisini alabilirsiniz." yaklaşımı izlemişti.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Bunun üzerine Osimhen için yönetimin kaynak bulma mesaisi başlamıştı ki Napoli, bu kez Galatasaray'ın karşısına Milan Skriniar transferinde engel olarak çıktı.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin transfer haberlerinde güvenilirliği ile ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Romano, PSG'nin Napoli ile Kvicha Kvaratskhelia için masaya oturduğunu belirtirken düştüğü dipnot ile Cimbom'u şoka uğrattı.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Habere göre PSG, Kvaratskhelia'yı renklerine bağlayabilmek adına Napoli'ye Milan Skriniar'ın da dahil olduğu bir takas teklifi sunmak üzere.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Napoli'nin bu teklifi kabul etmesi halinde Galatasaray'ın Milan Skriniar planları suya düşecek.

TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Sarı kırmızılılar, Slovakyalı stoperi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile renklerine bağlamak istiyordu.

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