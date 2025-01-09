TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...
Galatasaray yönetimi, saha içinde ve saha dışında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar uzun vadede de Victor Osimhen'in bonservisini almayı planlıyor. Nijeryalı yıldız pazarlığında işleri zorlaştıran Napoli, bu kez de Skriniar transferi için devrede. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 16:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 16:15
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Galatasaray, yaz transfer döneminde gündeme bomba gibi düşecek bir hamle yapmış ve Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Nijeryalı golcü ile ilgili basında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan en önemlisi devre arası ayrılığıydı.
Yıldız oyuncuya Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus, PSG gibi dünya devlerinin talip olmasının ardından Osimhen'den taraftarları sevindirecek bir yanıt gelmişti.
Kısa sürede sarı kırmızılı formaya bağlanan Nijeryalı golcü, "Galatasaray'a bir şampiyonluk sözü verdim. Sezon sonuna kadar buradayım." diyerek teklifleri değerlendirmeye almamıştı.
Öte yandan Napoli, oyuncunun teklifleri reddetmesine tepki olarak Galatasaray ile hiçbir şekilde pazarlık masasına oturmamış ve "75 milyon Euro'nuz varsa bonservisini alabilirsiniz." yaklaşımı izlemişti.
Bunun üzerine Osimhen için yönetimin kaynak bulma mesaisi başlamıştı ki Napoli, bu kez Galatasaray'ın karşısına Milan Skriniar transferinde engel olarak çıktı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin transfer haberlerinde güvenilirliği ile ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği o haber...
Romano, PSG'nin Napoli ile Kvicha Kvaratskhelia için masaya oturduğunu belirtirken düştüğü dipnot ile Cimbom'u şoka uğrattı.
Habere göre PSG, Kvaratskhelia'yı renklerine bağlayabilmek adına Napoli'ye Milan Skriniar'ın da dahil olduğu bir takas teklifi sunmak üzere.
Napoli'nin bu teklifi kabul etmesi halinde Galatasaray'ın Milan Skriniar planları suya düşecek.
Sarı kırmızılılar, Slovakyalı stoperi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile renklerine bağlamak istiyordu.
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