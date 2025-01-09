TRANSFER HABERİ | Napoli Galatasaray'a bela oldu! Önce Osimhen ardından Skriniar...

Kısa sürede sarı kırmızılı formaya bağlanan Nijeryalı golcü, "Galatasaray'a bir şampiyonluk sözü verdim. Sezon sonuna kadar buradayım." diyerek teklifleri değerlendirmeye almamıştı.

Öte yandan Napoli, oyuncunun teklifleri reddetmesine tepki olarak Galatasaray ile hiçbir şekilde pazarlık masasına oturmamış ve "75 milyon Euro'nuz varsa bonservisini alabilirsiniz." yaklaşımı izlemişti.