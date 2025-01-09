TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında da Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da rota İtalya... Sarı kırmızılılar, kariyerinde yalnızca AC Milan forması giymiş fakat sezon sonunda takımdan ayrılması ihtimaller dahilinde olan o isim için kulübüyle temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Altyapısından yetiştiği AC Milan'da forma giyen Davide Calabria'nın ismi öncesinde de sık sık Galatasaray ile anılıyordu.
Kırmızı siyahlı formaya bağlılığı ile bilinen Calabria'nın AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına karşılık yıldız isme henüz yeni bir kontrat sunulmamıştı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin tuttomercatoweb.com'dan derlediği habere göre Galatasaray, yeniden Serie A devinin kapısını çaldı.
Kadroya sağ bek takviyesi yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, belirtilene göre Milan yönetimi ile iletişime geçip oyuncu ile ilgili bilgi aldı.
Sezon sonuna kadar İtalya'da kalacağı belirtilen Calabria için sezon başında da teklif sunan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi ise merak konusu.
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