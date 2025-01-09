TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Altyapısından yetiştiği AC Milan'da forma giyen Davide Calabria'nın ismi öncesinde de sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

Kırmızı siyahlı formaya bağlılığı ile bilinen Calabria'nın AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına karşılık yıldız isme henüz yeni bir kontrat sunulmamıştı.