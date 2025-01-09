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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında da Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da rota İtalya... Sarı kırmızılılar, kariyerinde yalnızca AC Milan forması giymiş fakat sezon sonunda takımdan ayrılması ihtimaller dahilinde olan o isim için kulübüyle temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:34
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yükselişini sürdürürken Ziraat Türkiye Kupası'na Başakşehir'e karşı kendi sahasında aldığı beraberlik ile başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Kıran kırana geçen mücadelede sarı kırmızılıların golleri Davinson Sanchez (51) ve Abdülkerim Bardakcı'dan (74) geldi. Maça ilk 11 başlayan Elias Jelert, dakika 57'de yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Florya yönetimi, Jelert'ten beklediği verimi bu maçta da alamayınca devre arasında önceliği sağ bek transferine verdi. Bu doğrultuda Cimbom, yönünü yeniden İtalya'ya döndü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Altyapısından yetiştiği AC Milan'da forma giyen Davide Calabria'nın ismi öncesinde de sık sık Galatasaray ile anılıyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Kırmızı siyahlı formaya bağlılığı ile bilinen Calabria'nın AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına karşılık yıldız isme henüz yeni bir kontrat sunulmamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin tuttomercatoweb.com'dan derlediği habere göre Galatasaray, yeniden Serie A devinin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Kadroya sağ bek takviyesi yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, belirtilene göre Milan yönetimi ile iletişime geçip oyuncu ile ilgili bilgi aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!

Sezon sonuna kadar İtalya'da kalacağı belirtilen Calabria için sezon başında da teklif sunan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi ise merak konusu.

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