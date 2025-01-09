Gidip kazanacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oynamayan oyuncular için Başakşehir karşısında iyi bir sınav verdiklerini söyledi. Buruk, "Üretkendik ama golü bulamadık. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu" dedi. Hafta sonu da Başakşehir'le bu sefer ligde karşılaşacakları kritik maç için Okan Buruk, "Osimhen yarın (bugün) tekrar antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.