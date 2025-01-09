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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın uzun zamandan beri kadrosuna katmak istediği İlkay Gündoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, tecrübeli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:15
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GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'dan hareketli saatler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Sarı-kırmızılılar, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Bu doğrultuda birçok yıldızla temas halinde olan Aslan'ın gündemine gelen isimlerden biri de İlkay Gündoğan olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Türk asıllı Alman yıldızın transferine ilişkin konuştu.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Tecrübeli çalıştırıcı, "İlkay iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Okan Buruk yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan transferine açık kapı bırakırken, 34 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

ESPN'in iddiasına göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı istiyor.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

GALATASARAY SEZON SONUNDA DEVREYE GİRECEK

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenen tecrübeli orta saha için Aslan'ın devreye gireceği dile getirildi.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

INTER DE TALİP

Öte yandan haberde Serie A devi Inter'in de İlkay'ı istediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 25 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

34 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

İlkay'ın İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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