GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular

Tecrübeli çalıştırıcı, "İlkay iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.