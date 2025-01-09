GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan için geri sayım başladı! Transfer tarihini duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın uzun zamandan beri kadrosuna katmak istediği İlkay Gündoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, tecrübeli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Türk asıllı Alman yıldızın transferine ilişkin konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "İlkay iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir. Şu anda Manchester City'de oynuyor. Sezon sonuna kadar da orada devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan transferine açık kapı bırakırken, 34 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
ESPN'in iddiasına göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı istiyor.
GALATASARAY SEZON SONUNDA DEVREYE GİRECEK
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenen tecrübeli orta saha için Aslan'ın devreye gireceği dile getirildi.
INTER DE TALİP
Öte yandan haberde Serie A devi Inter'in de İlkay'ı istediği aktarıldı.
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 25 maça çıktı.
34 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İlkay'ın İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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