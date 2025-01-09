Eren tamam

Galatasaray'da milli sol bek Eren Elmalı için önemli adımlar attı. Sarı- kırmızılıların Trabzonspor ile yaptığı yoğun görüşmeler son aşamaya taşındı. Bordo-mavili kulüp; 2022'de 3.6 milyon euroya Kasımpaşa'dan aldığı Eren için benzer bir kazanç hedefledi. İki büyük kulübün 3 milyon euroya anlaştığı, 500 bin euro bonus ödeneceği ve gelecek satıştan yüzde 20'lik pay olacağı öğrenildi. Eren Elmalı, Trabzonspor'un dün Alanyaspor'la oynadığı kupa maçında kadroda yer almadı.

TAKAS İSTENMİYOR

Eren Elmalı tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Okan Buruk'un da çok istediği 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi. Yıldız sol bekin bu tavrının transfer gelişmelerinin önünü açtığı aktarıldı. Öte yandan Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde takas seçeneğini kabul etmediği ve net bir şekilde belirttiği aktarıldı. Galatasaray'ın takas konusunda Trabzonspor'un kararına saygı gösterip, olumlu bir yol izledi. Transferin artık kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

19 MAÇA ÇIKTI

Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncularından oldu. 24 yaşındaki sol bek, bordo-mavili formayla 19 resmi maça çıktı. Bin 592 dakika sahada kalan Eren, 1 asist yaptı.