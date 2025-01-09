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Haberler Galatasaray Buruk başladı

Buruk başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçında iki kez geri düşse de yılmadı. Okan Buruk’un ekibi, turuncu-lacivertliler karşısında ayakta kaldı, son saniyelerde Batshuayi penaltıyı atamadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Buruk başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray evinde Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. Rotasyonlu bir kadroyla maça çıkan Aslan, tempo yapamasa da fırsatlar yakaladı. 22'de Kerem Demirbay'ın, 31'de de Berkan Kutlu'nun şutlarında Muhammed kurtardı. Fakat golü bulan Başakşehir oldu. 35'te Lima'nın soldan ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşu 1-0'ı getirdi. 38'de yine gole yaklaşan konuk takım Günay'ın kurtarışlarına takıldı.

PENALTI FIRSATI KAÇTI

Mertens ve Yunus'u alan Okan Buruk, gol aradı. 50'de de Mertens'in ortasında Sanchez dokundu, Hamza'nın hamlesi yetmedi: 1-1 Ancak Başakşehir yine organize atakla öne geçti, 53'te Figueiredo'nin ortasında Piatek'in kafası 2-1'i getirdi. Aslan kontrolü kaybetmedi. 74'te sağdan gelen ortada Batshuayi denedi, Muhammed'den seken topu Abdülkerim tamamladı: 2-2 90+5'te kazanılan penaltıda Batshuayi'nin şutunu Muhammed kurtardı.

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