Artık gözler iki yıldızda

Cimbom'da transferde iki önemli isim için son karar bekleniyor. Fransa'nın PSG takımından istenen Milan Skriniar ve Olympique Lyon'dan Georges Mikautadze için tüm resmi teklifler yapıldı. Galatasaray, 29 yaşındaki stoper Skriniar'ı kiralamak için PSG ile prensipte anlaştı. Son karar Skriniar'da olacak. Sarı-kırmızılılar aynı şekilde 24 yaşındaki Gürcü forvet Mikautadze için Lyon'a 23+2 milyon euroluk teklifini resmen sundu ve son kararı başarılı golcüye bıraktı. Artık bu aşamada iki yıldızın kararı bekleniyor.