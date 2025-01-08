TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü büyük bir buluşma gerçekleşti. Napoli Kulübü'nün sportif direktörü Giovanni Manna'nın Türkiye ziyaretinin amacı, bonservisi 2026 Haziran ayına kadar ellerinde olan, Galatasaray'a kiralanırken sözleşmesine devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurulan Osimhen'le son durumu yüz yüze konuşmaktı.

Sabah'ın haberine göre; Napoli'ye 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek kulüp, Nijeryalı golcüyü de ikna etmesi halinde Galatasaray'a 6.5 milyon Euro tazminat vererek transferi gerçekleştirme imkânına sahip.