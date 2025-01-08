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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna arasında geçtiğimiz günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleşti. İtalyan ekibine kendisi için gelen teklifleri anlatan Manna, Osimhen'den hiç beklemediği bir cevap aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü büyük bir buluşma gerçekleşti. Napoli Kulübü'nün sportif direktörü Giovanni Manna'nın Türkiye ziyaretinin amacı, bonservisi 2026 Haziran ayına kadar ellerinde olan, Galatasaray'a kiralanırken sözleşmesine devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurulan Osimhen'le son durumu yüz yüze konuşmaktı.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

Sabah'ın haberine göre; Napoli'ye 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek kulüp, Nijeryalı golcüyü de ikna etmesi halinde Galatasaray'a 6.5 milyon Euro tazminat vererek transferi gerçekleştirme imkânına sahip.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

EN CİDDİ TEKLİFİ YAPAN KULÜP M.UNİTED

Manna, Osimhen için kulübe gelen teklifleri bir bir anlattı. Kulüp olarak Manchester United'ın teklifine oldukça sıcak baktıklarını ve kendisinden de bir karar vermesini istedi. Ancak Osimhen'den hiç beklemediği bir yanıt aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

26 yaşındaki forvet, "Ben Galatasaray'a bir söz verdim. Burada oldukça mutluyum. Taraftarlar beni çok seviyor. Onları bırakamam. Teklif sunan takımlar mayıs ayında da hâlâ beni istiyor olursa oturur tekrar konuşuruz" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti

Bu durumun Napoli başkanını bir hayli sinirlendirdiği de İtalyan haber kaynaklarında yer aldı.

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