TRANSFER HABERLERİ | Osimhen Galatasaray'ı bırakmıyor! Napoli'yi böyle reddetti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna arasında geçtiğimiz günlerde yüz yüze bir görüşme gerçekleşti. İtalyan ekibine kendisi için gelen teklifleri anlatan Manna, Osimhen'den hiç beklemediği bir cevap aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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26 yaşındaki forvet, "Ben Galatasaray'a bir söz verdim. Burada oldukça mutluyum. Taraftarlar beni çok seviyor. Onları bırakamam. Teklif sunan takımlar mayıs ayında da hâlâ beni istiyor olursa oturur tekrar konuşuruz" dedi.
Bu durumun Napoli başkanını bir hayli sinirlendirdiği de İtalyan haber kaynaklarında yer aldı.
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