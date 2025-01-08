TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze için Lyon'a rekor teklif! 20+2 milyon euro'yu beğenmemişlerdi
Galatasaray'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Maddi durumu son derece kötü olan Lyon'un bu teklifi kabul etmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor.
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