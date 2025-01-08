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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze için Lyon'a rekor teklif! 20+2 milyon euro'yu beğenmemişlerdi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze için Lyon'a rekor teklif! 20+2 milyon euro'yu beğenmemişlerdi

Galatasaray'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze için Lyon'a rekor teklif! 20+2 milyon euro'yu beğenmemişlerdi

Galatasaray'ın Georges Mikautadze ısrarı devam ediyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze için Lyon'a rekor teklif! 20+2 milyon euro'yu beğenmemişlerdi

Aslan, Gürcü forvet için Lyon'a en son 20+2 milyon euro önermişti. Ancak Fransız ekibi kabul etmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Mikautadze için Lyon'a rekor teklif! 20+2 milyon euro'yu beğenmemişlerdi

Okan Buruk'un ısrarla istediği 24 yaşındaki gol makinesi için Cimbom bu kez 21+3 milyon euro'yu masaya koyacak.

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