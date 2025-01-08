TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...
Devre arasında yapacağı transfer hamleleri ile hücum hattını güçlendirmek ve hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, yönünü Fransa'ya döndü. İşte sarı kırmızılıların ilgisi ortaya çıkan o yetenekli santrfor... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile devleşirken Nijeryalı'nın bonservisi için Florya yönetimi "kaynak bulma" mesaisindeydi.
Bütün bu gelişmelerin ardından Fransız basınında servis edilen haberde Galatasaray'ın hücum hattına düşündüğü isim ortaya çıktı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği haber...
Ligue 1 ekibinden Rennes'te forma giyen Cezayirli oyuncunun Süper Lig bağlantısı "Galatasaray, Amine Gouiri'nin peşinde" başlıklı haber ile ortaya çıktı.
Takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gouiri, 2022 yılının yaz transfer döneminde 28 milyon Euro bonservis bedeli ile Nice'den alınmıştı.
Oyuncunun bu transfere Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki iyi gidişatından ötürü sıcak bakabileceği belirtildi.
Gouiri bu sezon Fransız ekibi ile 16 maçta 900 dakika süre aldı ve 2 gol / 1 asist katkısı sundu.
Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, milli takımda 6 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
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