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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Devre arasında yapacağı transfer hamleleri ile hücum hattını güçlendirmek ve hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, yönünü Fransa'ya döndü. İşte sarı kırmızılıların ilgisi ortaya çıkan o yetenekli santrfor... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 10:18
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Devre arasında yapılacak transferler ile iki kulvarda da şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı kırmızılılarda öncelik hücum hattıydı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Cimbom, sevilen yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ile sarsılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Öte yandan Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma ile devleşirken Nijeryalı'nın bonservisi için Florya yönetimi "kaynak bulma" mesaisindeydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Bütün bu gelişmelerin ardından Fransız basınında servis edilen haberde Galatasaray'ın hücum hattına düşündüğü isim ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği haber...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Ligue 1 ekibinden Rennes'te forma giyen Cezayirli oyuncunun Süper Lig bağlantısı "Galatasaray, Amine Gouiri'nin peşinde" başlıklı haber ile ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gouiri, 2022 yılının yaz transfer döneminde 28 milyon Euro bonservis bedeli ile Nice'den alınmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Oyuncunun bu transfere Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki iyi gidişatından ötürü sıcak bakabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Gouiri bu sezon Fransız ekibi ile 16 maçta 900 dakika süre aldı ve 2 gol / 1 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan santrfor hamlesi! 28 milyon Euro...

Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, milli takımda 6 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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