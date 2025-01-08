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Haberler Galatasaray Rashford bombası

Rashford bombası

İtalya’da Marcus Rashford için Galatasaray’ın harekete geçtiği iddia edildi. Ancak İngiliz yıldız için Borussia Dortmund’un bir adım önde olduğu ve oyuncunun kararının beklendiği kaydedildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Rashford bombası

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da sürpriz bir gelişme öne çıktı. Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford için sarı-kırmızılıların devreye girdiği aktarıldı. Cimbom'un Rashford'u transfer listesine aldığı bildirildi. Aslan'ın İngiliz futbolcuyu 6 aylığına kiralamak istediği vurgulandı. 27 yaşındaki futbolcuyla Almanya'dan Borussia Dortmund'da ilgileniyor. Dortmund'un hocası Nuri Şahin'in deneyimli oyuncuyu istediği dile getirildi. Rashford'u ManU'da yeni teknik direktör Ruben Amorim'in de kadroda düşünmediği aktarıldı.

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