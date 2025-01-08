Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak
İsmi son haftalarda sıkça Galatasaray ile anılan ve Trendyol Süper Lig devinin de kendisi için temaslar kurduğu ortaya çıkan Milan Skriniar için kritik haftaya girildi. Fransız basını, transfer görüşmelerinin bu hafta yaşanacak gelişme ile birlikte sonuca bağlanacağını açıkladı. İşte o gelişme... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den derlediği haber...
"Galatasaray, İngiltere, İtalya... PSG defans oyuncusu Milan Skriniar, seçimini yapacak" başlığı ile servis edilen haberde, 29 yaşındaki stoperin bu hafta kararını duyuracağı açıklandı.
Teknik Direktör Luis Enrique tarafından kendisine süre verilmediğinden PSG'den ayrılmaya karar veren Skriniar için Galatasaray'ın en ısrarcı kulüp olduğu belirtildi.
Ayrıca Ada basınından edinilen bilgilere göre Tottenham Hotspur ve Aston Villa da oyuncunun transferi için pozisyon almış durumdalar.
Haberde aynı zamanda Skriniar'ın önceden Inter Milan aracılığı ile forma giydiği Serie A'ya şu anda liderlik koltuğunda bulunan Napoli ile dönüş yapabileceği de aktarıldı.
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