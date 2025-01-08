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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

İsmi son haftalarda sıkça Galatasaray ile anılan ve Trendyol Süper Lig devinin de kendisi için temaslar kurduğu ortaya çıkan Milan Skriniar için kritik haftaya girildi. Fransız basını, transfer görüşmelerinin bu hafta yaşanacak gelişme ile birlikte sonuca bağlanacağını açıkladı. İşte o gelişme... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 11:01
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Sezonun ikinci yarısında 3-5-2'ye dönme planları kuran Galatasaray'da bu yoldaki en kilit isim PSG'nin yıldızı Milan Skriniar.

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Eski takım arkadaşları Icardi ve Torreira'nın da katkısıyla Slovak futbolcuyu ikna etmeye çalışan sarı kırmızılılar, PSG ile pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Ocak ayında oyuncunun kadroya katılması beklenirken Skriniar için kritik bir haftaya girildiği açıklandı.

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den derlediği haber...

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

"Galatasaray, İngiltere, İtalya... PSG defans oyuncusu Milan Skriniar, seçimini yapacak" başlığı ile servis edilen haberde, 29 yaşındaki stoperin bu hafta kararını duyuracağı açıklandı.

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Teknik Direktör Luis Enrique tarafından kendisine süre verilmediğinden PSG'den ayrılmaya karar veren Skriniar için Galatasaray'ın en ısrarcı kulüp olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Ayrıca Ada basınından edinilen bilgilere göre Tottenham Hotspur ve Aston Villa da oyuncunun transferi için pozisyon almış durumdalar.

Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

Haberde aynı zamanda Skriniar'ın önceden Inter Milan aracılığı ile forma giydiği Serie A'ya şu anda liderlik koltuğunda bulunan Napoli ile dönüş yapabileceği de aktarıldı.

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