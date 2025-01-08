Galatasaray'da Milan Skriniar için kritik hafta! Transfer kararını açıklayacak

"Galatasaray, İngiltere, İtalya... PSG defans oyuncusu Milan Skriniar, seçimini yapacak" başlığı ile servis edilen haberde, 29 yaşındaki stoperin bu hafta kararını duyuracağı açıklandı.

Teknik Direktör Luis Enrique tarafından kendisine süre verilmediğinden PSG'den ayrılmaya karar veren Skriniar için Galatasaray'ın en ısrarcı kulüp olduğu belirtildi.