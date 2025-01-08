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Galatasaray önerdi Fenerbahçe istemedi

Sarı-kırmızılılar sezon başında yabancı VAR'I talep etti ama karşılık bulamadı. G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF’nin sezon başı toplantısında “Geçen sezon olduğu gibi yine yabancı VAR devam etsin” dedi ama F.Bahçe buna destek vermedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray önerdi Fenerbahçe istemedi

SEZON BAŞINDA TALEP ETTİ

Türk futbolundaki hakem kaosu her geçen hafta vites yükselterek büyümeye devam ediyor. Süper Lig'de mücadele eden 19 kulüp de hakemler ve VAR odasından şikayet ederken, sezon başında G.Saray kulübünün yaptığı önerinin kıymeti yeni yeni ortaya çıkıyor. F.Bahçe cephesi, hakem hatalarının hep G.Saray lehine olduğunu savunup Türk hakemliğinin iflas ettiğini belirtirken sarı-kırmızılıların sezon başında yaptığı kritik öneri ortaya çıktı. G.Saray, sezon başında TFF'nin yaptığı ilk toplantıda, yabancı VAR uygulamasının devam etmesini talep etti.

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Cimbom'da kulübü temsilen toplantıya katılan Genel Sekreter Eray Yazgan, geçen sezonki uygulamanın sürmesini istediklerini söyledi. G.Saray'ın aldığı kararı ileten Yazgan, "Geçen sezonki gibi bu yıl da yabancı VAR devam etmeli. VAR hakemleri yetersiz kalıyor. Yabancı VAR uygulamasının sürmesini istiyoruz" dedi. Bugün yabancı hakem isteyen F.Bahçe yönetimi, o gün ezeli rakibinin önerisine karşı çıkarken, diğer takımlarından da destek gelmedi. Şimdi yabancı hakem gündeme gelirken, G.Saray sezon başındaki önerilerinin kabul edilmemesine anlam veremiyor.

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