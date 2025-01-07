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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

Sözleşme uzatmayan ve ilk 11'de yer bulamayan 26 yaşındaki stoper için Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis istiyor. İngiltere'den talibi ile Nelsson'un menajeri anlaşırsa Galatasaray'ın kapısı çalınacak. İşte detaylar... | SON DAKİKA GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

Galatasaray'da 3 buçuk senelik Victor Nelsson dönemi sona eriyor. Bu sezon ilk 11'e giremeyen Danimarkalı stoper, ayrılık kararında geri adım atmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Nelsson, hocası Okan Buruk'la da görüştü ve gitmek istediğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

Oyuncusunun kararına saygı duyan Buruk da yerine arayışlara başladı. Sarı kırmızılı kulüp, stoperine çift haneli rakamlarda değer biçiyor. Nelsson için gelecek 10 milyon Euro ve üstü tekliflerde pazarlık masasına oturulacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

26 yaşındaki futbolcu, Sabah'ta yer alan habere göre Championship ekibi Burnley'nin teklifini bekletiyor ve menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

YERİNİ SKRINIAR DOLDURACAK

Victor Nelsson'un yerine ilk aday olarak Milan Skriniar'ı belirleyen Galatasaray, PSG'ye kiralama teklifini yaptı ve Slovak stopere 3 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Skriniar'ın kararı bekleniyor.

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