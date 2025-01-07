TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Nelsson, hocası Okan Buruk'la da görüştü ve gitmek istediğini söyledi.

Oyuncusunun kararına saygı duyan Buruk da yerine arayışlara başladı. Sarı kırmızılı kulüp, stoperine çift haneli rakamlarda değer biçiyor. Nelsson için gelecek 10 milyon Euro ve üstü tekliflerde pazarlık masasına oturulacak.