TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson Ada yolcusu!
Sözleşme uzatmayan ve ilk 11'de yer bulamayan 26 yaşındaki stoper için Galatasaray en az 10 milyon Euro bonservis istiyor. İngiltere'den talibi ile Nelsson'un menajeri anlaşırsa Galatasaray'ın kapısı çalınacak. İşte detaylar... | SON DAKİKA GS SPOR HABERLERİ
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26 yaşındaki futbolcu, Sabah'ta yer alan habere göre Championship ekibi Burnley'nin teklifini bekletiyor ve menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.
YERİNİ SKRINIAR DOLDURACAK
Victor Nelsson'un yerine ilk aday olarak Milan Skriniar'ı belirleyen Galatasaray, PSG'ye kiralama teklifini yaptı ve Slovak stopere 3 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Skriniar'ın kararı bekleniyor.
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