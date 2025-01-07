TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!

Ara transfer döneminde savunmasını mutlaka çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'nin gözden çıkardığı Milan Skriniar için yoğun bir çaba harcayan ve Slovak yıldızı iknaya uğraşan sarı kırmızılılar bir yandan da B planı üzerinde durmaya başladı.

Takvim'in haberine göre Porto formasını giyen Tiago Djalo yönetimin listesine girdi. Sezon başında Juventus'tan Portekiz devine kiralanan 24 yaşındaki futbolcu sadece 8 maçta 625 dakika forma giydi. Juventus'un bu durumdan rahatsız olduğu ve Djalo için farklı formülleri gündemine aldığı belirtiliyor.