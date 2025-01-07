TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!
Devre arasında savunma hattına duvar örmek isteyen Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Milan Skriniar için görüşmeler devam ederken sarı kırmızılılar, Slovak futbolcunun alternatifini Portekiz'de buldu. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında 5.1 milyon Euro'ya Lille'den Juventus'a transfer olan Djalo'nun piyasa değeri 12 milyon Euro. 1.90 boyundaki futbolcu 1 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.
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