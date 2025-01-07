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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!

Devre arasında savunma hattına duvar örmek isteyen Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Milan Skriniar için görüşmeler devam ederken sarı kırmızılılar, Slovak futbolcunun alternatifini Portekiz'de buldu. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!

Ara transfer döneminde savunmasını mutlaka çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. PSG'nin gözden çıkardığı Milan Skriniar için yoğun bir çaba harcayan ve Slovak yıldızı iknaya uğraşan sarı kırmızılılar bir yandan da B planı üzerinde durmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!

Takvim'in haberine göre Porto formasını giyen Tiago Djalo yönetimin listesine girdi. Sezon başında Juventus'tan Portekiz devine kiralanan 24 yaşındaki futbolcu sadece 8 maçta 625 dakika forma giydi. Juventus'un bu durumdan rahatsız olduğu ve Djalo için farklı formülleri gündemine aldığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Skriniar'a alternatif buldu!

Galatasaray'ın Portekizli stoperle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlediği ve önümüzdeki günlerde resmi bir girişim yapabileceği iddia ediliyor.

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