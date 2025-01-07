TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...
Devre arasında yapacakları transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'a listesindeki isim Heung-Min Son'dan kötü haber geldi. İşte oyuncudan son dakika gelişmesi... | FB GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:43
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Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bambaşka bir yola sokan, önce Napoli ardından Bayern Münih'e imza atan Güney Koreli Min-jae Kim, vatandaşını Kanarya'ya gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olarak görülüyordu.
OSIMHEN'İN YANINA GELECEKTİ
Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Güney Koreli yıldız için Galatasaray da devreye girmişti. Kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un elini güçlendirecek olan Heung-Min Son, Victor Osimhen ile güzel bir ikili olarak görülüyordu.
TOTTENHAM KÖTÜ HABERİ VERDİ
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, resmi kanallarından yaptığı açıklama ile Heung-Min Son'un opsiyonunu devreye soktuğunu ve oyuncunun 1 yıl daha (2026 yılının yazına kadar) takımda kalacağını duyurdu.
Güney Koreli yıldız, bu sezon Hotspur ile 23 maçta görev aldı ve 7 gol / 6 asist katkısı sundu.
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