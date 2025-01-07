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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

Devre arasında yapacakları transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'a listesindeki isim Heung-Min Son'dan kötü haber geldi. İşte oyuncudan son dakika gelişmesi... | FB GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:43
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider Galatasaray ve zirve takibindeki Fenerbahçe, devre arası operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

Sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen ezeli rakipler, yönünü Tottenham Hotspur ile sözleşmesi Ocak'ta bitecek olan Heung-Min Son'a dönmüştü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

MOU VE MİN-JAE KİM DEVREYE GİRMİŞTİ

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Son'u çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarılmıştı. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bambaşka bir yola sokan, önce Napoli ardından Bayern Münih'e imza atan Güney Koreli Min-jae Kim, vatandaşını Kanarya'ya gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olarak görülüyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

OSIMHEN'İN YANINA GELECEKTİ

Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Güney Koreli yıldız için Galatasaray da devreye girmişti. Kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un elini güçlendirecek olan Heung-Min Son, Victor Osimhen ile güzel bir ikili olarak görülüyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

TOTTENHAM KÖTÜ HABERİ VERDİ

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, resmi kanallarından yaptığı açıklama ile Heung-Min Son'un opsiyonunu devreye soktuğunu ve oyuncunun 1 yıl daha (2026 yılının yazına kadar) takımda kalacağını duyurdu.

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