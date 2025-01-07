TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Heung-Min Son...

MOU VE MİN-JAE KİM DEVREYE GİRMİŞTİ Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Son'u çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarılmıştı. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.