G.Saray seni alsın

Eşine az rastlanır bir sevgi ile G.Saray'a bağlı Victor Osimhen... Dünya futbolunda kısa sürede önemli bir yer edinen ve 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine sahip olan Nijeryalı, parçalıyı sırtına geçirdikten sonra G.Saray'ın efsanesi Metin Oktay'ı anımsatmaya başladı. Sezon sonuna kadar G.Saray'da kalmak için kendisine gelen tüm teklifleri geri çeviren Osimhen, bonservisini elinde bulunduran Napoli'yi çok sinirlendirdi. Repubblica'nın haberine göre, Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olan Manchester United'ın teklifini kabul etmeyen Osimhen, İtalyan ekibinin Başkanı De Laurentiis'i çok sinirlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'ye talimat veren Laurentiis, "O zaman G.Saray'a söyleyin onu alsın" ifadelerini kullandı. G.Saray bonservis için kaynak arayışını sürdürürken Osimhen de kalmaya hazır gözüküyor.