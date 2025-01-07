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Barış Alper’in Avrupa hayali
Son 2 senede gösterdiği yükseliş ile Avrupa takımlarının dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın da yurt dışına çıkma hayali bulunuyor. G.Saray'ın 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmeden gidişine onay vermediği başarılı futbolcunun babası Yüksel Yılmaz, "Her futbolcunun kafasında Avrupa vardır. Bir takım ismi veremem hayırlısı neyse o olsun" dedi.
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