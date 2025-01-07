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Haberler Galatasaray Barış Alper’in Avrupa hayali

Barış Alper’in Avrupa hayali

Son 2 senede gösterdiği yükseliş ile Avrupa takımlarının dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın da yurt dışına çıkma hayali bulunuyor. G.Saray'ın 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmeden gidişine onay vermediği başarılı futbolcunun babası Yüksel Yılmaz, "Her futbolcunun kafasında Avrupa vardır. Bir takım ismi veremem hayırlısı neyse o olsun" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Barış Alper’in Avrupa hayali
Son 2 senede gösterdiği yükseliş ile Avrupa takımlarının dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın da yurt dışına çıkma hayali bulunuyor. G.Saray'ın 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmeden gidişine onay vermediği başarılı futbolcunun babası Yüksel Yılmaz, "Her futbolcunun kafasında Avrupa vardır. Bir takım ismi veremem hayırlısı neyse o olsun" dedi.
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