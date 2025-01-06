TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!
Galatasaray, devre arası transfer listesinin öncelikli ismi Georges Mikautadze'nin kulübü Lyon'dan sunduğu teklife beklenmedik bir yanıt aldı. İşte Fransız medyasının servis ettiği o haber, sarı kırmızılıların teklifi ve Lyon'un verilen rakama yaklaşımı... | SON DAKİKA GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fransız medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi.
Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu ancak bu rakımın da geri çevrildiği iddia edildi.
Galatasaray'ın yeni bir teklifle Fransız kulübünün kapısını çalacağı vurgulandı.
Lyon, Mikautadze'yi yaz transfer döneminde Metz'den 18.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
DİĞER