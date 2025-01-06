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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Galatasaray, devre arası transfer listesinin öncelikli ismi Georges Mikautadze'nin kulübü Lyon'dan sunduğu teklife beklenmedik bir yanıt aldı. İşte Fransız medyasının servis ettiği o haber, sarı kırmızılıların teklifi ve Lyon'un verilen rakama yaklaşımı... | SON DAKİKA GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna yıldız bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Bu doğrultuda gündemdeki isim ise Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncu için Lyon'a ilk bağlamda 18 milyon Euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin bunu geri çevirdiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Fransız medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu ancak bu rakımın da geri çevrildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Galatasaray'ın yeni bir teklifle Fransız kulübünün kapısını çalacağı vurgulandı.

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