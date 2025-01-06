TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!

Fransız medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi.

Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu ancak bu rakımın da geri çevrildiği iddia edildi.