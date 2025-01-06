  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Mikautadze ısrarı

Mikautadze ısrarı

Lyon ile sıkı bir pazarlığa giren Galatasaray yönetimi, Gürcü golcünün transferinde geri adım atmıyor ve şartları zorluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mikautadze ısrarı

Transferde Galatasaray'ın 1 numarası olan Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Maddi sıkıntılarla uğraşan ve küme düşmemek için belli bir oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fransız ekibini sıkıştıran sarı- kırmızılılar mutlu sona yaklaşıyor. Sezon başında bir başka Fransız ekibi Metz'den 18.5 milyon Euro'ya transfer edilen Mikautadze için aynı bedeli öneren G.Saray 'hayır' yanıtı almıştı.

ORTA NOKTA ARANIYOR

Daha sonra anlaşmaya bonuslar da ekleyen sarı- kırmızılılar Lyon'un 25 milyon Euro'luk inadını kırmaya çalışıyor. Tarafların orta noktada buluşması beklenirken süreç titizlikle yürütülüyor. Galatasaray yönetimi son olarak başarılı futbolcu için son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptı.Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği başarılı futbolcu yardımcı forvet rolünü kusursuz üstlendiği için çift forvetli sistemin en kilit taşlarından birisi. Bu sezon takımında 4 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

G.Saraylı efsaneden İlkay müjdesi!
Fenerbahçe'den stoper hareketı! Galatasaray...
DİĞER
Dosta son öpücük! Orhan Gencebay’dan duygulandıran sözler: Benim kardeşimdi
2025'in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan'da
Ahmet Çakar: Futbolu bilmeden...
G.Saray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi 07:20
Başkent derbisinde kazanan Roma! Başkent derbisinde kazanan Roma! 01:07
Başkent derbisinde kazanan AS Roma Başkent derbisinde kazanan AS Roma 01:07
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 00:52
Mourinho:Puan farkının sebebi... Mourinho:Puan farkının sebebi... 00:37
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! 00:37
Sane'den G.Saray kararı Sane'den G.Saray kararı 00:37
F.Bahçe En-Nesyri'nin golleriyle kazandı F.Bahçe En-Nesyri'nin golleriyle kazandı 00:37
Kadıköy'de penaltı kararı! Kadıköy'de penaltı kararı! 00:37
Fenerbahçe tribünlerinde "yönetim istifa" sesleri Fenerbahçe tribünlerinde "yönetim istifa" sesleri 00:37
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:37