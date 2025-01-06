Mikautadze ısrarı

Transferde Galatasaray'ın 1 numarası olan Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Maddi sıkıntılarla uğraşan ve küme düşmemek için belli bir oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fransız ekibini sıkıştıran sarı- kırmızılılar mutlu sona yaklaşıyor. Sezon başında bir başka Fransız ekibi Metz'den 18.5 milyon Euro'ya transfer edilen Mikautadze için aynı bedeli öneren G.Saray 'hayır' yanıtı almıştı.

ORTA NOKTA ARANIYOR

Daha sonra anlaşmaya bonuslar da ekleyen sarı- kırmızılılar Lyon'un 25 milyon Euro'luk inadını kırmaya çalışıyor. Tarafların orta noktada buluşması beklenirken süreç titizlikle yürütülüyor. Galatasaray yönetimi son olarak başarılı futbolcu için son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptı.Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği başarılı futbolcu yardımcı forvet rolünü kusursuz üstlendiği için çift forvetli sistemin en kilit taşlarından birisi. Bu sezon takımında 4 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.