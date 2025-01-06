GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

İki kulvarda da yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılarda gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri de Yunus Akgün oldu.