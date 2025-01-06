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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine Yunus Akgün ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Avrupa devinin milli futbolcuyu transfer etmek istediğini yazarken, gelişimi için kiralanacağı takımı da açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 11:37
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

İki kulvarda da yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılarda gösterilen başarılı performansın mimarlarından biri de Yunus Akgün oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Milli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Birçok kulübün gündeminde yer alan Yunus ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

CHELSEA İSTİYOR

Fransız basını, Chelsea'nin Yunus Akgün'ü transfer etmek istediğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

RC STRASBOURG'A KİRALANACAK

Le Courrier Europeen kaynaklı haberde, İngiliz devinin kış transfer döneminde milli oyuncunun bonservisini alarak Ligue 1 ekibi RC Strasbourg'a kiralamak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Haberde Chelsea'nin 24 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak Fransız ekibine kiralayacağı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Ayrıca Yunus Akgün'ün RC Strasbourg'a kiralanmasının iki takım arasındaki ortalığı güçlendireceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Öte yandan Chelsea'nin ilgisinin milli futbolcunun kariyerine hızlı bir ilerleme sağlayabileceği ve oyuncunun rekabetçi ortamda gelişme yeteneğinin Yunus'u isteyen kulüpler için önemli bir opsiyon olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar

Yıldız futbolcu, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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