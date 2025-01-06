GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dünya devinden Yunus Akgün bombası! Satın alıp o takıma kiralayacaklar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine Yunus Akgün ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Avrupa devinin milli futbolcuyu transfer etmek istediğini yazarken, gelişimi için kiralanacağı takımı da açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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24 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.
Birçok kulübün gündeminde yer alan Yunus ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
CHELSEA İSTİYOR
Fransız basını, Chelsea'nin Yunus Akgün'ü transfer etmek istediğini yazdı.
RC STRASBOURG'A KİRALANACAK
Le Courrier Europeen kaynaklı haberde, İngiliz devinin kış transfer döneminde milli oyuncunun bonservisini alarak Ligue 1 ekibi RC Strasbourg'a kiralamak istediği belirtildi.
Haberde Chelsea'nin 24 yaşındaki yıldızı bedelsiz olarak Fransız ekibine kiralayacağı aktarıldı.
Ayrıca Yunus Akgün'ün RC Strasbourg'a kiralanmasının iki takım arasındaki ortalığı güçlendireceği kaydedildi.
Öte yandan Chelsea'nin ilgisinin milli futbolcunun kariyerine hızlı bir ilerleme sağlayabileceği ve oyuncunun rekabetçi ortamda gelişme yeteneğinin Yunus'u isteyen kulüpler için önemli bir opsiyon olduğu vurgulandı.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
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