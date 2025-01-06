GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelik yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Hatayspor'un 33. dakikada Bilal Boutobba ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, bu sezonki 10. yenilgisini alan Hatayspor, 9 puanda kaldı.
Sarı-lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı, Hatayspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, sanki bunun eğitimini almış gibi.eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor." ifadelerini kullandı.
Uruguaylı oyuncu, Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. İşte o paylaşımlar...
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