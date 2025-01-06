  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisine yönelik yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 09:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 45+5. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Hatayspor'un 33. dakikada Bilal Boutobba ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, bu sezonki 10. yenilgisini alan Hatayspor, 9 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Sarı-lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı, Hatayspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, sanki bunun eğitimini almış gibi.eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Uruguaylı oyuncu, Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. İşte o paylaşımlar...

GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama Adı F.Bahçe ile anılıyordu! De Bruyne'den şok açıklama 10:47
F.Bahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif F.Bahçe'den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif 10:31
Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? 10:24
Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 10:22
Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:58
Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu! Beşiktaş'ta yıldız isim satış listesine kondu! 09:53
Daha Eski
Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme! Torreira'dan F.Bahçe'ye gönderme! 09:43
Beşiktaş’ta Yalçın olmadı Beşiktaş’ta Yalçın olmadı 09:33
Üründül'den F.Bahçeli yıldıza övgü! "Göndermek büyük hata olur" Üründül'den F.Bahçeli yıldıza övgü! "Göndermek büyük hata olur" 09:10
Maçın ardından flaş yorum! "İnanın ayıptır" Maçın ardından flaş yorum! "İnanın ayıptır" 09:05
Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? 09:02
Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi 07:20