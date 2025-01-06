GALATASARAY HABERİ - Lucas Torreira'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, sanki bunun eğitimini almış gibi.eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor." ifadelerini kullandı.