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Haberler Galatasaray Avrupa'nın kralı

Avrupa'nın kralı

Göztepe galibiyetiyle birlikte Galatasaray tüm devleri geride bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar 17 karsılaşmada topladığı 47 puanla 2.76 ortalama yakaladı ve Avrupa’nın büyük liglerinde mücadele eden takımlar arasında zirveye yerleşti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Avrupa'nın kralı

Galatasaray'da her şey rüya gibi devam ediyor. Tam 21 resmi maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ederken Süper Lig'e de adeta ambargo koydu. Geride bıraktıgı 17 maçta15 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartan sarı-kırmızılılar topladıgı 47 puanla sadece ülkemizde degil Avrupa'da da rakipsiz bir hale geldi. Açık ara liderligini sürdüren Okan Buruk'un ögrencileri yakaladıkları 2.76'lık puan ortalamasıyla Avrupa'nın önemli ligleri arasında açık ara zirveye yerlesti.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRDI

Daha önce sadece Celtic'in gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Iskoç ekibinin puan kaybıyla birlikte zirveye kuruldu. 2.65 puan ortalamasına ulasan Celtic'i 2.64 ile Hollanda lideri PSV Eindhoven takip ediyor. Göztepe galibiyetinin bir baska önemi daha bulunuyor. Geçen sezon ilk 17 haftada 46 puan toplayan F.Bahçe'nin rekorunu da kıran G.Saray son yıllarda ele geçirmedik bir rekor bırakmadı. Geçen sene bu süreci 44 puanla geçen ve sampiyonluga olan Cimbom bu kez topladıgı 47 puanla daha büyük bir avantaja sahip.

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