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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Gürcü yıldız için yaptığı yeni teklifi açıkladı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 16:33
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de santrfor. Bu bağlamda gündemdeki isim ise Georges Mikautadze.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray'ın Mikautadze için Lyon'a ilk bağlamda 18 milyon euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin bunu geri çevirdiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Ntvspor'un Telefoot'tan derlediği habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray bonservis teklifinde kulüp tarihinin rekor seviyesine çıksa da Lyon bu teklifi de reddetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Lyon, Mikautadze'yi yaz transfer döneminde Metz'den 18.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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