TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basını, sarı-kırmızılıların Gürcü yıldız için yaptığı yeni teklifi açıkladı. İşte o rakam... (GS spor haberi)
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Haberde Galatasaray'ın Gürcü forvet için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon Euro'luk teklif sunduğu belirtildi.
Galatasaray bonservis teklifinde kulüp tarihinin rekor seviyesine çıksa da Lyon bu teklifi de reddetti.
Lyon, Mikautadze'yi yaz transfer döneminde Metz'den 18.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Bu sezon 22 maçta boy gösteren 24 yaşındaki forvet, 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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