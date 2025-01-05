TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de santrfor. Bu bağlamda gündemdeki isim ise Georges Mikautadze.

Galatasaray'ın Mikautadze için Lyon'a ilk bağlamda 18 milyon euro teklif ettiği ancak Fransız ekibinin bunu geri çevirdiği öne sürülmüştü.