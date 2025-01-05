Spor yazarları Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi

Mertens biraz kıpırdayınca, oyuna ağırlığını koyunca tahrip gücü yüksek bir Galatasaray ortaya çıkıyor. Aslan, Mertens ile çok daha kolay kükrüyor! Sahada kaldığı 74 dakika içinde özellikle de ikinci yarıda müthişti Mertens. 2024'ü 2,75 puan gibi olağanüstü bir puan ortalamasıyla kapatan lider Galatasaray, 2025'te yine kendisi ile yarışacak gibi görünüyor! Bize de bu başarıyı alkışlamak ve takdir etmek düşer!