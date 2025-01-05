Spor yazarları Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın attığı iptal edilen 3. gol uzun bir incelemeden sonra santimlerle VAR'dan ofsayt çıktı. Hakem Alper Akarsu'nun kafamızı karıştıran rahatsız edici uygulama ve tasarrufları oldu. 86'da Göztepe penaltı bekledi. Top Torreira'dan sekti ancak pozisyonun tekrarını yayından net göremedik. Hakem ve VAR devam ettirdi, yorum getiremedik.
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Galatasaray, ligin etkili futbol oynayan takımlarından biri olan Göztepe karşısında maça çok hızlı başladı. İyi oyunla birlikte taraftarın büyük gücünü arkasına alan Cimbom, korner atışından penaltı kazandı. Maçın hakemi Alper Akarsu, VAR'a bırakmadan penaltıyı verdi. Doğru da yaptı. Pozisyonda Djalma, hava topuna çıkarken Kaan'a dirsek attığı için net bir penaltıydı pozisyon.
Osimhen net bir vuruşla Galatasaray'ı öne geçirirken, ligdeki 10. golünü de atmış oldu. Göztepe'nin son derece etkisiz futbol oynadığı dakikalarda golü kalesinde gördü Galatasaray. Kaan Ayhan'ın önde yakalandığı pozisyonda topu alan Romulo, Davinson Sanchez'i de geçerek topu ağlara gönderdi. Bu golde Kaan ve Sanchez'in ağır kaldığını söyleyebiliriz.
Romulo da usta işi muazzam bir gol attı. Göztepe golü bulduktan sonra daha etkili oynamaya başladı. Galatasaray ise bu dakikalarda gereksiz yere telaş yaptı. Top kayıpları yaşadı. İzmir ekibi, Galatasaray karşısında etkili pozisyonlara girerken; Sara devreye girdi ve savunmadan çok kritik toplar çıkardı.
Gabriel Sara, Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in arasına girerek üçüncü bir stoper gibi müthiş işler yaptı. Göztepe, Kaan Ayhan'ın kanadını çok iyi kullandı. Yunus Akgün çok fazla savunmaya yardım edemedi. Mertens ilk yarıda kötü bir oyun çıkardı. Hücuma katkısı çok az oldu. Mertens oyuna ağırlığını koyamayınca; istediği pasları alamayan Osimhen de etkisiz kaldı.
Galatasaray, ikinci yarıda daha hızlı top çevirmeye başladı. Hızlı ve güçlü oyun; Göztepe'nin geriye yaslanmasına neden oldu. İkinci bölümde Mertens daha fazla sorumluluk almaya başladı. Oyunu bir maestro gibi yönetmeye başlayan Mertens, 61'de Yunus'a 'al da at' dedi. Yunus Akgün de şık bir vuruşla Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi.
Mertens biraz kıpırdayınca, oyuna ağırlığını koyunca tahrip gücü yüksek bir Galatasaray ortaya çıkıyor. Aslan, Mertens ile çok daha kolay kükrüyor! Sahada kaldığı 74 dakika içinde özellikle de ikinci yarıda müthişti Mertens. 2024'ü 2,75 puan gibi olağanüstü bir puan ortalamasıyla kapatan lider Galatasaray, 2025'te yine kendisi ile yarışacak gibi görünüyor! Bize de bu başarıyı alkışlamak ve takdir etmek düşer!
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Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'a 10 günlük tatil yaramamış. Oyuncular fizik olarak düşüşe girmişler. Oyun ritmi olarak da alışkanlıklarını kaybetmişler. Galatasaray 22 Aralık'ta Kayseri maçını oynadı. 30 Aralık'ta top başı yaptı. 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları yaşandı. 4 günlük antrenman sonrası maça çıkıldı.Bu dinlenme serisi Galatasaraylı oyunculara hiç yaramamış.
Göztepe gibi fizik olarak güçlü bir takıma karşı Osimhen'in penaltıdan attığı erken golle öne geçmelerine rağmen oyunu ilk yarı kontrol altına alamadılar. Romulo'nun Sanchez'i peşine takıp attığı mükemmel golle birlikte Göztepe, oyunun direksiyonuna oturdu. Galatasaraylı oyuncular pas trafiğinde hızlı hareket edemeyip çabuk paslaşamayınca Göztepe takım savunmasını başarıyla yaptı. Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim.
Demiri tavında dövülür. Galatasaray yönetimi yıllardır sağ beke hızlı kademeye çabuk giden bir oyuncu almalı. Çünkü Kaan Ayhan, hem çabuk değil, hem de çok ağır. Tek özelliği topu oyuna etkili sokması. İkinci yarıdaki Galatasaray'ın özlenen oyununa yaklaşmasının ana nedeni tribünlerin müthiş desteğidir.
Galatasaraylı oyuncular pas trafiğinde birbirlerine daha yakın oynadılar. Göztepe kalesine giderken çabuk hareket ettiler. Yunus'un golünde Sara ile Mertens'in paslaşmaları ve final pasları akıl doluydu. Sara'nın, Mertens'in ve Yunus'un aldığı sorumluluk Galatasaray'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Özellikle Sara çalışkanlığı rakipten top çalışı, oyuna akıl katması alkışlanacak güzellikteydi.
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